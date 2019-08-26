وزير الداخلية الايراني: لم نسمح بتأثر البلاد كثيرا بظروف الحظر

أكد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي انه "رغم فرض الحظر المكثف على ايران، حيث منعنا من إرسال اي نوع من الخدمات والسلع، الا اننا لم نسمح بتضرر البلاد كثيرا بظروف الحظر"، مشيراً إلى أنه "لو لم يكن هنالك تعاون وتواصل مؤثر بين الحكومة والشعب، فإن الحكومة لن تنجح وسيؤدي انعدام الثقة الى فشل الخطط، وفي الحقيقة أننا إن تمكنا بعد الثورة من صيانة الثقة العامة المتبادلة بين الحكومة والشعب، فإن ذلك تحقق بفضل مشروعية الحكومات".
ولفت إلى أن "الاعلام الخارجي والمناوئ، ينسب اي إشكال من قبل بعض الافراد العاملين في المؤسسات الحكومية الى المؤسسات والحكومة، لأن المناوئين يدركون أن اهم انجاز للثورة هو تكريس الشعبية والمشروعية في هذه المؤسسات"، مبيناً أن "العدو كان يتوقع اننا لن نشاهد الاحتفال بالذكرى السنوية الـ40 لانتصار الثورة"، وقال "رغم الحظر المشدد للغاية، ومنعنا من إرسال اي نوع من الخدمات والسلع، الا اننا لم نسمح بأن تتضرر البلاد كثيرا".
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