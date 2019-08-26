لم يقتصر على الأهلي والزمالك.. الأندية المصرية تواصل تهافتها على اللاعبين المغاربة

حولت الأندية المصرية في المواسم الأخيرة بوصلتها اتجاه اللاعبين المغاربة، وسارعت مجموعة من الفرق في مصر وعلى رأسها قطبي القاهرة، الأهلي والزمالك إلى تعزيز صفوفها بلاعبين من المغرب.

وتعاقد الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، مع وليد أزارو قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

وقدم صاحب 24 عاما أوراق اعتماده سريعا منذ موسمه الأول مع نادي القرن، حيث ساهم في تتويج فريقه بالدوري المصري، ونال لقب الهداف، فضلا عن مساهمته في بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختين متتاليين.

ما قدمه وليد رفقة نادي القرن، جعل غريمه الزمالك، يفكر في جلب لاعبين مغاربة أيضا، فتعاقد خلال الصيف الماضي مع حميد أحداد من الدفاع الجديدي، ثم أعقبه بضم المهاجم خالد بوطيب في الميركاتو الشتوي الأخير.

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وبالرغم من عدم تقديم ثنائي الزمالك ما كان متوقعا منهما، إلا أنهما نجحا في الظفر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف” مع الفريق الأبيض، ليقرر بعد ذلك الزمالك إعارة أحداد للرجاء هذا الموسم والإبقاء على بوطيب.

ولم يكتفي الزمالك بالاحتفاظ ببوطيب، بل ضم ثنائي مغربي آخر، الأول أشرف بنشرقي من الهلال السعودي، والثاني زميله السابق في الوداد الرياضي محمد أوناجم.

تهافت الأندية المصرية على اللاعبين المغاربة لم يقتصر على الأهلي والزمالك، بل سارع وادي دجلة إلى التفاوض مع عبد الكريم الوادي لاعب اتحاد طنجة، الذي أكدت تقارير مصرية اليوم الاثنين، توقيعه رسميا في كشوفات الفريق بعقد يمتد لثلاثة مواسم.