مصرع طيار بعد سقوط طائرته العسكرية بسواحل إسبانية..قفز من الطائرة وعثر عليه ميتا-فيديو

كشفت وزارة الدفاع الإسبانیة، الیوم الاثنین، أن طائرة عسكریة تحطمت في البحر الأبیض المتوسط مسفرة عن مقتل الطیار.

وأضافت الوزارة، في بیان، أن الطیار الذي كان الراكب الوحید تمكن من القفز من الطائرة قبل تحطمھا قبالة سواحل بلدة في محافظة (مورسیا) جنوب شرقي البلاد ما أحیا الأمل بإمكانیة العثور عليه على قید الحیاة.

وأوضح البیان أن الوزارة أطلقت قوارب إنقاذ وطائرة مروحیة للبحث عن الطیار لكنھا وجدته وقد فارق الحیاة في عرض البحر، مشیرا إلى أن الطائرة التابعة لسلاح الجو كانت من طراز (سي-101) دون ذكر مزید من التفاصیل.

وكان موقع “el mundo” الإسباني قد نشر اليوم مقطع فيديو لسقوط طائرة عسكرية بالقرب من سواحل مانغا المتواجدة بمنطقة موريسا.

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وكشف الموقع ذاته، أن الطائرة من نوع C-101 كانت تقوم بجولة تعليمية حوالي الساعة 9.38 صباحا، قبل تسقط في سواحل مانغا لأسباب مجهولة.

وفور تلقيها لمكالمة هاتفية، هرعت فرق الإنقاذ إلى عين المكان للبحث عن طاقم الطائرة وإسعافهم.