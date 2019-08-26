سعيدة شرف تنضم لركب الفنانات الحوامل.. وتعسى لمنح مولودها الجنسية الأمريكية

انضمت الفنانة سعيدة شرف، لركب الفنانات المغربيات الحوامل، بعد مدة قليلة من ارتباطها، إذ أنها تستعد لاستقبال ثالث طفل لها، والأول في تجربة زواجها الجديدة.

مصادر مقربة من سعيدة شرف، أكدت أنها حامل في شهرها الثالث، بعدما عقدت قرانها من مغربي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأشهر القليلة الماضية.

وتعتزم سعيدة شرف حسب نفس المصادر، أن تضع مولودها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمنحه الجنسية الأمريكية.

هذا، ولسعيدة شرف، طفلين آخرين من تجربة زواج سابقة هما صوفيات وآدم.