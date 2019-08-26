الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يفقد نجمه بسبب الإصابة

لن يكون بمقدور الألماني توماس توخيل، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الاعتماد على خدمات نجم الفريق كيليان مبابي في الفترة القادمة، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب أمس الأحد، في مواجهة فريقه لمضيفه تولوز.
وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن الإصابة التي تعرض لها النجم الفرنسي على مستوى الفخذ الأيسر، ستُغيبه عن الفريق الباريسي لفترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى شهر.
الصحيفة ذاتها، أشارت إلى خضوع اللاعب صباح اليوم الاثنين لفحوصات طبية، في أحد مستشفيات العاصمة باريس، والتي أكدت ابتعاده عن باريس سان جيرمان لفترة قد تصل شهرا كاملا.
وتغلب بطل فرنسا على مضيفه تولوز برباعية نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من “الليغ1″، محققا بذلك فوزه الثاني مقابل خسارة وحيدة أمام رين الأسبوع الماضي.
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