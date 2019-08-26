وجه له طعنات بسبب عبارات غير لائقة… تفاصيل جريمة قتل بشعة في العرائش

اهتزت مدينة العرائش، ليلة الأحد/الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعد دخوله في شجار مع أحد الأشخاص.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″، فإن سبب الشجار يعود إلى تلفظ الضحية بعبارات غير لائقة أمام منزل المشتبه فيه، ما أدخله في شجار معه، انتهى بتوجيه طعنات بواسطة سلاح أبيض إلى الشاب الضحية، على مستوى البطن، قبل أن يفر المشتبه فيه إلى وجهة مجهولة.

وتسببت الطعنات في وفاة الضحية مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش.

وفور علمها بالموضوع حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما أطلقت حملة واسعة للقبض على المشتبه في ارتكابه لجريمة القتل.