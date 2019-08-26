اهتزت مدينة العرائش، ليلة الأحد/الإثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعد دخوله في شجار مع أحد الأشخاص.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″، فإن سبب الشجار يعود إلى تلفظ الضحية بعبارات غير لائقة أمام منزل المشتبه فيه، ما أدخله في شجار معه، انتهى بتوجيه طعنات بواسطة سلاح أبيض إلى الشاب الضحية، على مستوى البطن، قبل أن يفر المشتبه فيه إلى وجهة مجهولة.
وتسببت الطعنات في وفاة الضحية مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش.
وفور علمها بالموضوع حلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما أطلقت حملة واسعة للقبض على المشتبه في ارتكابه لجريمة القتل.
كانت هذه تفاصيل خبر وجه له طعنات بسبب عبارات غير لائقة… تفاصيل جريمة قتل بشعة في العرائش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.