شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب يؤكد وحدة مجموعة السبع بشأن إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:19 مساءً, 26 أغسطس 2019 م المناطق _ الرياض أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن مجموعة السبع موحدة بشأن إيران، خاصًة بشأن الهدف المشترك المتعلق بضمان عدم حيازتها أسلحة نووية.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى “وحدة صف كبرى” إزاء إيران، وذلك خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا.

وقال “لقد وصلنا تقريبا إلى استنتاج” بهذا الصدد، فيما أكدت ميركل من جانبها أن المفاوضات المتعلقة بتحقيق الهدف “تسير ببطء”.

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