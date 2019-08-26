بالفيديو: خدمة جديدة من زين كاش عن طريق التحقق من 'قزحية العين'

للحفاظ على اموال المواطنين من النصب والتحايل، اطلقت شركة زين كاش خدمة سحب الاموال عن طريق بصمة العين المعروفة بقزحية العين، الامر الذي يوفر الامان بطريقة افضل وبتقنية عالية.
بصمة ما يعرف بقزحية العين معروفة بعدم امكانية خرقها او التحايل عليها، وهذا ما دفع زين كاش الى تقديمها لسحب اموال اللاجئين في منظمة الامم المتحدة.
تطور ملحوظ في الخدمات والارتقاء بها هو ما تعمل عليه شركة زين كاش لكسب الزبائن، لا سيما وانها اثبتت تجددها في تقديم الخدمات، الامر الذي زاد من كسب ثقتهم.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
تطور ملحوظ في الخدمات والارتقاء بها هو ما تعمل عليه شركة زين كاش لكسب الزبائن، لا سيما وانها اثبتت تجددها في تقديم الخدمات، الامر الذي زاد من كسب ثقتهم.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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