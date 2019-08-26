بالفيديو: خدمة جديدة من زين كاش عن طريق التحقق من 'قزحية العين'

بصمة ما يعرف بقزحية العين معروفة بعدم امكانية خرقها او التحايل عليها، وهذا ما دفع زين كاش الى تقديمها لسحب اموال اللاجئين في منظمة الامم المتحدة.

تطور ملحوظ في الخدمات والارتقاء بها هو ما تعمل عليه شركة زين كاش لكسب الزبائن، لا سيما وانها اثبتت تجددها في تقديم الخدمات، الامر الذي زاد من كسب ثقتهم.



شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.