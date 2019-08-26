نائب يدعو الى تطبيق كافة فقرات قانون حماية المعلم

وقال عبد الصمد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "على الحكومة ان تطبق كافة فقرات قانون حماية المعلم الذي شرعه مجلس النواب عام ٢٠١٨ بما فيها فقرة تخصيص ١٠٠ الف دينار لتحسين المعيشة وحماية المعلم من الاعتداءات".وأضاف عبد الصمد، أن "شمول المعلمين بقانون رقم ٧٠ الخاص بوزارة البلديات والاعمار ببيع قطع اراضي بسعر ٧٥ الف دينار للمتر المربع الواحد للبنى التحتية وعدم تطبيق باقي فقرات قانون حماية المعلم غير مقبول".

وتابع، أن "المعلم و المدرس هما اساس بناء المجتمع و ان توفير الاجواء الملائمة وتوفير احتياجات المعلمين ينبغي ان يكون في اولويات عمل الحكومة".