ترامب: مستعد للقاء روحاني اذا كانت الظروف مناسبة

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مجموعة قمة مجموعة السبع، إن "إيران لم تعد الدولة التي كانت عليه قبل وصولي للرئاسة"، مؤكداً أن "ايران دولة ذات مقدرات عظمى ولا نريد تغيير قيادتها لكن لا يمكنها امتلاك السلاح النووي".وأضاف "أنا على استعداد للقاء الرئيس الايراني اذا كانت الظروف مناسبة"، مبيناً أن "روحاني مفاوض ممتاز واعتقد انه يرغب في لقائي".

وأشار ترامب، إلى أنه "في ايران شعب عظيم ودولة عظيمة لكنها موجودة في جوار صعب"، موضحاً أن "الإيرانيين مفاوضين ماهرين ونعلم ماذا فعلوا مع جون كيري واوباما".