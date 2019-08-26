ترامب: مستعد للقاء روحاني اذا كانت الظروف مناسبة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، استعداده للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني إذا كانت الظروف مناسبة.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مجموعة قمة مجموعة السبع، إن "إيران لم تعد الدولة التي كانت عليه قبل وصولي للرئاسة"، مؤكداً أن "ايران دولة ذات مقدرات عظمى ولا نريد تغيير قيادتها لكن لا يمكنها امتلاك السلاح النووي".
وأضاف "أنا على استعداد للقاء الرئيس الايراني اذا كانت الظروف مناسبة"، مبيناً أن "روحاني مفاوض ممتاز واعتقد انه يرغب في لقائي".
وأضاف "أنا على استعداد للقاء الرئيس الايراني اذا كانت الظروف مناسبة"، مبيناً أن "روحاني مفاوض ممتاز واعتقد انه يرغب في لقائي".
وأشار ترامب، إلى أنه "في ايران شعب عظيم ودولة عظيمة لكنها موجودة في جوار صعب"، موضحاً أن "الإيرانيين مفاوضين ماهرين ونعلم ماذا فعلوا مع جون كيري واوباما".
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