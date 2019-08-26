وزير الخارجية البحريني: ايران هي من بدأت بالحرب علينا ولا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم

وقال بن احمد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ايران هي من اعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم".

واضاف "فلا يلام من يضربهم ويدمر اكداس عتادهم. انه دفاع عن النفس".