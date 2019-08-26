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اعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد، الاثنين، ان الدولة الايرانية "هي من بدأت الحرب علينا"، مشيرا الى ان من يضربهم ويدمر عتادهم "غير ملام".
وقال بن احمد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "ايران هي من اعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم".
واضاف "فلا يلام من يضربهم ويدمر اكداس عتادهم. انه دفاع عن النفس".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية البحريني: ايران هي من بدأت بالحرب علينا ولا يلام من يضربهم ويدمر عتادهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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