الرئيس الفرنسي: علينا الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل بشأن إيران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، على ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل بشان إيران.
وأضاف : "تبادلنا الحديث بشأن ايران ونحن متفقان على دعوة ايران الى احترام التزاماتها النووية"، مبيناً "آمل ان نتمكن من تحقيق النجاح في التوصل الى عقد اجتماع بين ترامب وروحاني".
وشدد ماكرون، "على ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل بشان إيران"، داعياً إيران، إلى "احترام التزاماتها النووية".
وأعرب الرئيس الفرنسي، عن "تأييده لعقد قمة بين ترامب وروحاني لبحث حل الأزمة مع إيران ووقف التصعيد"، مؤكداً "لم يتحقق شيء مع إيران حتى الآن سوى بعض التقدم في الحانب الفني".
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