المواطن النيابية تدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة بشأن 'انتهاك' السيادة العراقية

دعت رئيس كتلة المواطن النيابية سناء الموسوي، الاثنين، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة بشأن "انتهاك" السيادة العراقية، مبينة أن الأمر يعد تجرؤاً كبيراً لا يمكن اغفاله اوالسكوت عنه.
وأضافت أن "الاعتداءات الصهيونية السافرة بالاضافة الى كونها خرقا لسيادة العراق وانتهاكا لحرمته، واعراضا عن الالتزام بميثاق الامم المتحدة والاعراف الدولية المعهودة، فهي في الوقت ذاته تعد استهدافا لمن شارك في قتال الارهاب والقضاء عليه نيابة عن كل دول العالم الا وهو الحشد الشعبي المقدس".
وأكدت الموسوي، أن "استهدافاً مثل هذا انما يندرج ضمن الممارسات الارهابية التي جبلت عليها اسرائيل وعملاؤها في المنطقة، وهذا ما يتطلب من مجلس الامن الدولي وكل دول العالم ان يكون لها موقفا واضحا وصريحا ازاء الارهاب الذي يمارسه العدو الصهيوني".
وتابعت، "اننا في الوقت الذي ندين وبشدة هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات السافرة نطالب رئيس السلطة التشريعية في البلاد، ونطالب رؤساء الكتل السياسية واعضاء البرلمان العراقي بالدعوة لعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس النواب العراقي ، ليتم مناقشة هذه الاعتداءات الارهابية للخروج بقرار يكفل لارضنا سيادتها ولحشدنا الشعبي الحماية والحفظ والصون وان يكون لمجلس النواب الموقر موقفا استثنائيا شجاعا يتوافق وطموحات شعبنا الأبي الكريم وحشدنا المقدس".
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