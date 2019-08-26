بالصور.. ضبط آخر تقنيات الغش في مركز امتحاني ببابل

ضبطت الكوادر التدريسية في محافظة بابل، آخر تقنيات الغش باستخدام جهاز شبيه ببطاقة الماستر كارد، اذ تم في احد المراكز الامتحانية في قضاء المسيب.

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