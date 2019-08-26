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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالإثنين 2019/8/26 06:29 م بتوقيت أبوظبي
دونالد ترامب وناريندرا مودي خلال قمة مجموعة الدول السبع - أ.ف.ب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه لا حاجة للتوسط بين باكستان والهند حول التوتر في إقليم كشمير، موضحا أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يشعر بأنه "يسيطر" على الوضع، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة السبع.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال ترامب إنه مستعد للتوسط بين الطرفين، لكنه قال خلال لقائه مودي في قمة مجموعة السبع في بياريتس إن "رئيس الوزراء الهندي يشعر حقاً بأن الوضع تحت السيطرة".
والثلاثاء الماضي، بعد اتصال مع مودي ومع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عرض ترامب التوسط فيما وصفه بالوضع "المتفجر" في كشمير.
وقال ترامب حينها للصحفيين في البيت الأبيض "كشمير منطقة شديدة التعقيد، وتابع "سأفعل ما بوسعي للتوسط" في هذه الأزمة.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أن إسلام آباد قررت إحالة قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند إلى محكمة العدل الدولية.
ويشهد الإقليم الحدودي توترات جديدة بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه في 5 أغسطس/آب، ما أثار غضب باكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب عقب لقاء مودي: الوضع في كشمير "تحت السيطرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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