عون: العدوان الإسرائيلي على لبنان "إعلان حرب"

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العين الإخباريةالإثنين 2019/8/26 05:32 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس اللبناني ميشال عون
اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية، إعلان حرب يتيح لبلاده الدفاع عن نفسها.
وذكرت الرئاسة اللبنانية في تغريدات على موقع تويتر، الإثنين، أن الرئيس عون أوضح خلال اجتماعه مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أن "ما حصل هو (إعلان حرب) يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".
وأضاف عون أن "الاعتداء على الضاحية الجنوبية وكذلك على منطقة قوسايا على الحدود اللبنانية - السورية يخالفان الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 1701 وما يسري على لبنان في مندرجات هذا القرار الدولي يجب أن ينطبق على إسرائيل أيضا".
وتابع "سبق أن كررت أمامكم أن لبنان لن يطلق أي طلقة واحدة من الحدود ما لم يكن ذلك في معرض الدفاع عن النفس، وما حصل أمس يتيح لنا ممارسة هذا الحق".
وأعرب الرئيس اللبناني عن خشيته من أن "تؤدي اعتداءات إسرائيل إلى تدهور في الأوضاع خاصة إذا ما تكررت ووضعت لبنان في موقع الدفاع عن سيادته، إذ لا نقبل أن يهددنا أحد بأي طريقة".
وأشار عون إلى أن التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب قبل نهاية هذا الشهر باتت حاجة ملحة وضرورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود.
وكان الجيش اللبناني أعلن، الأحد، سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006 وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.
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