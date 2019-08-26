الان تتابع اليمن.. الإرياني: رئيس الوزراء وجه بإدراج الوحدات المنضمة للشرعية ضمن قوام الجيش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء معين عبد الملك وجه بإدراج كافة الوحدات التي انضمت للشرعية ضمن الجيش.
وقال في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يوجه بإدراج كافة الوحدات التي أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
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