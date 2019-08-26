جيبوتي ترحب بالبيان (السعودي ـ الإماراتي) المشترك حول اليمن

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

رحبت جمهورية جيبوتي بالبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة حول اليمن والأحداث الأخيرة في مدينة عدن وغيرها.



وذكر عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة في تصريح صحفي أن جيبوتي وبصفتها جزءً من تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ ترا في هذا البيان بأنه تأكيد للمواقف الصائبة للتحالف في سبيل دعم ومساندة الشعب اليمني الشقيق للتخلص من تبعات انقلاب مليشيا الحوثي الذي تسبب بالإضرار باليمن وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وبين السفير بامخرمة أن بلاده تعبر عن امتنانها وتقديرها للقيادتين الحكيمتين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.