روسيا تعلن العثور على نظائر مشعة في عينات بعد حادث

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن هيئة الأرصاد الجوية قولها اليوم الاثنين إنها عثرت على نظائر السترونتيوم والباريوم واللانثانوم المشعة في عينات بعد حادث وقع أثناء اختبار محرك صاروخي في شمال روسيا هذا الشهر.



ونسبت الوكالة لهيئة الأرصاد الجوية أيضاً القول إن سحابة من الغازات الخاملة تشكلت نتيجة لتحلل النظائر وتسببت في قفزة وجيزة في مستوى الإشعاع والذي تم تسجيله في مدينة سفيرودفينسك بعد الحادث.

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