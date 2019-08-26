- 1/2
- 2/2
Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أجابت المديرية العامة للجوازات، اليوم الإثنين، عن آلية إسقاط الإقامة من النظام بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.
وقالت الجوازات : ” يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة بمراجعة إدارة الجوازات ويتم استحصال المقابل المالي حتى تاريخ التبليغ بخرج ولم يعد ” .
جاء ذلك ردًا على سؤال: ” انتهت الخروج والعودة لعائلتي يوم ١٦/١٢ وانتهت اقامتي ٢٣/١٢ ولم استطع التجديد هل بإمكاني التجديد قبل مرور شهر لإسقاط إقامتهم من النظام ” .
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات السعودية تعلن آلية إسقاط الإقامة بعد انتهاء الخروج والعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.