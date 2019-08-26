الجوازات السعودية تعلن آلية إسقاط الإقامة بعد انتهاء الخروج والعودة

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

أجابت المديرية العامة للجوازات، اليوم الإثنين، عن آلية إسقاط الإقامة من النظام بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.

وقالت الجوازات : ” يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة بمراجعة إدارة الجوازات ويتم استحصال المقابل المالي حتى تاريخ التبليغ بخرج ولم يعد ” .

جاء ذلك ردًا على سؤال: ” انتهت الخروج والعودة لعائلتي يوم ١٦/١٢ وانتهت اقامتي ٢٣/١٢ ولم استطع التجديد هل بإمكاني التجديد قبل مرور شهر لإسقاط إقامتهم من النظام ” .