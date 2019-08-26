ايمانويل ماكرون

كتب الخليج 365 ـ متابعات

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، نقلًا عن تصريحات الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون"، قوله إنه يجب العمل من أجل خلق الظروف المناسبة لعقد لقاء بين الرئيس الإيراني والأمريكي من أجل التوصل لاتفاق، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع الكبار التي تعقد في فرنسا.

يتبع...

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ماكرون: نريد توفير الظروف المناسبة لعقد لقاء بين روحاني وترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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