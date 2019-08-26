مصدر ملاحي تركي يرجح رسو الناقلة الإيرانية في بلاده

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الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال مصدر ملاحي تركي إن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، قد تفرغ حمولتها في ميناء تركي إذا لم يتيسر لها ذلك في قبرص​​​.



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وصرح المصدر وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن "ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" قد تتوجه إلى ميناء مرسين إذا تعذر عليها إفراغ حمولتها في قبرص".

وقال المصدر: " الناقلة الإيرانية قد تتجه إلى قبرص وتفرغ حمولتها في ناقلات نفط صغيرة، وإذا لم تفرغ الحمولة في قبرص قد تأتي إلى ميناء مرسين وتفرغ الحمولة في المنطقة الحرة، وعندها لا يستطيع أحد التدخل".

وفي غضون ذلك، أعلنت طهران أنها باعت شحنة النفط التي كانت تحملها ناقلتها "أدريان داريا-1" غريس1 سابقاً، المفرج عنها حديثاً في جبل طارق، وأن المشتري سيقرر وجهة السفينة اللاحقة.

هذا ولم يكشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريح صحافي اليوم الإثنين، هوية المشتري.