تقارير عالمية: هواوي تجهز مفاجأة في هاتفها القابل للطي

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 ـ متابعات كشفت تقارير إخبارية عالمية أن شركة "هواوي" الصينية الرائدة تعد بمفاجأة لا يمكن تخيلها في هاتفها المرتقب القابل للطي "هواوي ميت إكس".

ونشر موقع "تيك رادار" تقريرا حصريا حول نية هواوي دعم هاتفها القابل للطي بمعالج فائق السرعة من نوع "كيرين 990". Advertisements ونقلت "هواوي" عن رئيس قسم المستهلكين في هواوي يانمين وانغ، إن ذلك المعالج الجديد سيضمن لهاتف هواوي الجديد "ميت إكس" سرعة خارقة. ​وأشار المسؤول الصيني إلى أن التأجيل الجديد لإطلاق الهاتف سيكون في نوفمبر/ تشرين الثاني، ليتم دعمه بذلك المعالج الجديد فائق السرعة. ومن المقرر أن يدعم معالج هواوي الجديد تقنيات الجيل الخامس للاتصالات "5G"، التي ستتفوق على كافة المعالجات الأخرى من نوع "سنابدراغون"، وبسرعة تصل إلى 300 غيغاهرتز. Advertisements

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