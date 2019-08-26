صحيفة بريطانية: نذر حرب بين إسرائيل ومليشيا حزب الله

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية، الإثنين، أن احتمال اندلاع حرب بين مليشيا حزب الله، الموالية لإيران، وإسرائيل يلوح في الأفق.



وأوضحت أن احتمالاتها تأتي عقب قصف إسرائيل لقوات إيرانية في سوريا، واتهامها بتنفيذ غارة فاشلة بطائرات مسيرة فوق لبنان.

ولفتت التليجراف إلى أن القصف الإسرائيلي الذي وقع، مساء السبت، في قرية عقربا، جنوب شرق العاصمة دمشق، أسفر عن مقتل شخص إيراني وعنصرين في مليشيا حزب الله.

Advertisements

وأشارت إلى أنه بعد ساعات، استيقظ سكان الضواحي الجنوبية لبيروت على دوي انفجار قوي عقب انفجار طائرة مسيرة فوق مركز إعلامي تابع لمليشيا حزب الله في حي معوض، الذي يبعد عن مطار بيروت الدولي بأميال قليلة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ونقلت الصحيفة تصريح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الذي وصف فيه الحادث بأنه "انتهاك واضح" للسيادة وقرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

وأضاف الحريري: "العدوان الجديد... يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي، ومحاولة لدفع الوضع نحو مزيد من التوتر".

ونوهت "التليجراف" إلى أن إسرائيل نفذت هجمات عديدة ضد الإيرانيين وأهداف تابعة لحزب الله في سوريا، ولكنها نادراً ما تقدم اعترافا رسميا بالتنفيذ.

وتابعت أن الهجومين اللذين وقعاً في دمشق وبيروت ينقلان الطرفين إلى ما يراه المحللون والقادة في كلا المعسكرين حرباً مدمرة.

وتسود حالة من الترقب والحذر عند الحدود اللبنانية، بعد سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت ومن ثم استهداف مواقع للجبهة الشعبية الفلسطينية في البقاع، صباح اليوم، بثلاث غارات متتالية.