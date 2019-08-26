محمد بن زايد والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا العلاقات المشتركة

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

محمد بن زايد

كتب متابعات_الخليج 365

حث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وملك الأردن عبدالله الثاني، الإثنين، تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.



كما تطرقا خلال اتصال هاتفي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب تغريدة على حساب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

Advertisements

وفي يوليو/تموز الماضي، زار العاهل الأردني أبوظبي؛ حيث التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان سبل ترسيخ التعاون بين الإمارات والأردن لتحقيق أهدافهما ورؤاهما المستقبلية وتطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار.

وتطرقا أيضا إلى الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين الإمارات والأردن والحرص المشترك على مواصلة تنميتها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وقال: "إن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حريصة على دعم علاقاتها الأخوية مع المملكة الأردنية الهاشمية وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التعاون والعمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تواجه دول المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها وفي مقدمتها الإرهاب والعنف والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية".