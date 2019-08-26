مجلس التعاوني الخليجي يشيد بالبيان (السعودي ـ الإماراتي) المشترك

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الإثنين 26 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، بالبيان السعودي الإماراتي بشأن التطورات في اليمن.
وأكد الزياني، في بيان اليوم الإثنين، آب 26، 2019، على ضرورة تضافر الجهود اليمنية للتصدي للانقلاب الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وأعرب الزياني عن أمله في أن تتجاوب جميع الأطراف اليمنية مع دعوة السعودية لعقد حوار في جدة لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة.
وكان البيان قد دعا إلى وقف إطلاق النار، وحذر من الإساءة لبعض دول التحالف، كما ثمن دور الإمارات العربية المتحدة في اليمن.
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