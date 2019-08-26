شكرا لقرائتكم خبر عن عون: الهجوم الإسرائيلي على لبنان اعلان حرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (بيروت) قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون بحث اليوم (الاثنين) الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان يان كوبيش. من جهة ثانية قال عون إن بلده له الحق في الدفاع عن نفسه، وأن الهجوم على بلاده بطائرتين إسرائيليتين مسيرتين كان «بمثابة إعلان حرب». ونقل مكتب عون عنه قوله على تويتر «ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا». وسقطت طائرتان إسرائيليتان مسيرتان في صباح أمس (الأحد) بالضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله.

قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون بحث اليوم (الاثنين) الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان يان كوبيش. من جهة ثانية قال عون إن بلده له الحق في الدفاع عن نفسه، وأن الهجوم على بلاده بطائرتين إسرائيليتين مسيرتين كان «بمثابة إعلان حرب». ونقل مكتب عون عنه قوله على تويتر «ما حصل هو بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا». وسقطت طائرتان إسرائيليتان مسيرتان في صباح أمس (الأحد) بالضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله.

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