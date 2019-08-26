شكرا لقرائتكم خبر عن الزياني: البيان السعودي الإماراتي المشترك يؤكد الحرص على سلامة اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بمدلولات ومضامين البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن التطورات السياسية العسكرية عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية.

ووصف الزياني البيان المشترك بأنه تعبير واضح وصادق عن حرص البلدين الثابت على اليمن الشقيق أرضا وشعبا، وسعيهما الحثيث، ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على نصرة الشعب اليمني والحفاظ على الدولة اليمنية وتأكيد سيادتها واستقرارها وأمنها، تأكيدا لعمق الوشائج التي تربط أبناء دول مجلس التعاون مع الشعب اليمني الشقيق.

وثمن الزياني الدور الإيجابي الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات في اليمن، وما قدمته من تضحيات وبذلته من جهود سياسية وعسكرية وتنموية في سبيل الحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة اليمن وشعبه، معربا عن أمله في أن يسود السلم والأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وأن تتضافر جهود كافة قواه ومكوناته للتصدي للانقلاب الحوثي والتنظيمات الارهابية المتطرفة، وأن يتجاوب الجميع مع الدعوة المخلصة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لعقد حوار في مدينة جدة لمعالجة تداعيات تلك الأحداث المؤسفة التي لن يستفيد منها إلا أعداء اليمن.