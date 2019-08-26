شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جوية للنظام السوري على جنوب إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (سورية) قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، أن مئات الغارات الجوية استهدفت اليوم (الاثنين) المناطق الجنوبية من محافظة إدلب خلال الأيام القليلة الماضية. حيث تستخدم قوات النظام السوري المدعومة من روسيا، غارات جوية لقصف إدلب التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة المتمركزين في المنطقة. وتشكل مدينة ومحافظة إدلب المحيطة في شمال غرب سورية جزءاً من آخر معقل كبير للمعارضين في للنظام السوري.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، أن مئات الغارات الجوية استهدفت اليوم (الاثنين) المناطق الجنوبية من محافظة إدلب خلال الأيام القليلة الماضية. حيث تستخدم قوات النظام السوري المدعومة من روسيا، غارات جوية لقصف إدلب التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة المتمركزين في المنطقة. وتشكل مدينة ومحافظة إدلب المحيطة في شمال غرب سورية جزءاً من آخر معقل كبير للمعارضين في للنظام السوري.

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