شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يستقبل المسؤولين.. ويشكر كل من اطمأن على صحته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (الكويت) عقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الاثنين) لقاءات مع ولي العهد، ورئيس الوزاء، ورئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية، ووزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك في أول ظهور له منذ إعلان وعكته الصحية. ونشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم صورا لأمير الكويت مستقبلا المسؤولين بشكل منفصل. وفي وقت لاحق اليوم، نشرت «كونا» رسالة بعثها أمير الكويت، شكر فيها كل من اطمأن على صحته إثر العارض الصحي الذي تعرض له من المسؤولين الكويتيين، وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، سائلا المولى عز وجل أن يمن على الجميع بوافر الصحة والعافية وأن يديم المودة والتراحم والتواصل.



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