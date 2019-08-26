بسبب سوريا .. أردوغان يهدد أمريكا

الموجز

نشرت صحيفة "يني شفق" التركية، تصريحات أردوغان التي قال فيها : إنه في حال ماطلت الولايات المتحدة، فإن تركيا لديها خطة بديلة.

وأضاف:"نحرز تقدما في موضوع إقامة منطقة آمنة تمتد من العراق إلى شرق الفرات، وفي حال تمت المماطلة بخصوص إقامة المنطقة الآمنة في شمال سوريا فلدينا خطتنا".

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وتابع:"آمل ألا يحاول أحد اختبار تصميمنا على تطهير حدودنا السورية من الإرهابيين".

وأكد:"نتوقع أن تدخل القوات البرية منطقة شرق الفرات قريبا جدا".

وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجومية على الولايات المتحدة ، بسبب إتهامه إياها بالمماطلة في تنفيذ عملية إقامة المنطقة الآمنة في سوريا.