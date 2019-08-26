أفادت ​المديرية العامة للأمن العام​ بأنه "بعد توفر معلومات عن تواجد اللبناني فواز فواز في ​سوريا​ وبنتيجة التنسيق مع ​السلطات السورية​ المعنية، وبناءً لإشارة ​النيابة العامة التمييزية​ إستلمت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 26/8/2019 المدعو فواز عبر مركز ​المصنع​ الحدودي لوجود بلاغ بحث وتحري بحقه على خلفية قيامه بأعمال النصب والإحتيال من خلال شركة New plaza tours للسياحة والسفر التي يملكها وذلك عبر تأمين تذاكر سفر وحجوزات فندقية وهمية ضمن إطار الرحلات السياحية مما أدى الى إحتجاز آلاف المواطنين بين ​تركيا​ و​جورجيا​ وبعض الدول الأخرى و قد أودع النيابة العامة المختصة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام تسلم صاحب شركة New plaza tours من السلطات السورية بعد القاء القبض عليه بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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