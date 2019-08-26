مديرية الطيران المدني طلبت من اللبنانيين العالقين بتركيا التوجه لمطار أنطاليا الاربعاء للعودة الى بيروت

طلبت المديرية العامة للطيران المدني في مطار ​بيروت​ من المواطنين اللبنانيين العالقين في ​تركيا​ الذين سافروا عبر شركة New plaza tours، التوجه إلى مطار أنطاليا عند الأولى من فجر الاربعاء المقبل للعودة الى بيروت عبر ​طائرة​ تابعة لشركة أطلس التي ستقلع عند الساعة 3.40 من فجر الأربعاء.

وطلبت المديرية من وكالات السفر التنسيق مع السيد محمد التل على الرقم 898471 03 لابلاغه بأسماء الركاب الذين يودون السفر ليصار الى تبليغ شركة اطلس بأسمائهم.