وزارة العمل: 55 ضبطا و16 انذارا حصيلة عمل المفتشين اليوم

أعلن المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ في بيان انه "استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانيا، حرصا على احترام القانون وعملا بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​، وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات. وشمل التفتيش 14 منطقة اليوم الاثنين في 26 الحالي، هي: الحدث (طريق ​صيدا القديمة​)، ​حمانا​، ​الاشرفية​، جبيل، مكسة، ​قب الياس​، العبّاسية، شعت، ​البحصاص​، رأس مسقا، كفرقاهل، ​بشمزين​، حلبا وضواحيا مدينة النبطية.وزار المفتشون 68 مؤسسة ومحلاً.

وأوضح أن "النتيجة بالارقام هي 55 ضبطا، و16 انذارا".