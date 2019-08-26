حصيلة تفتيش وزارة العمل: 55 ضبطاً و16 انذاراً

أفاد المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ بان "فرق التفتيش في الوزارة استكملت مهامها ميدانياً حرصا على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ و​امن الدولة​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وفي بيان له، لفت المكتب إلى ان "التفتيش شمل 14 منطقة اليوم وهي هي الحدث، ​حمانا​، ​الاشرفية​، جبيل، مكسة، ​قب الياس​، العبّاسية، شعت، ​البحصاص​، رأس مسقا، كفرقاهل، ​بشمزين​، حلبا وضواحيا ​مدينة النبطية​ وزار المفتشون 68 مؤسسة ومحلاً وتم تسطير 55 ضبطاً و16 انذاراً".