حصيلة تفتيش وزارة العمل: 55 ضبطاً و16 انذاراً

أفاد المكتب الاعلامي لوزارة العمل بان "فرق التفتيش في الوزارة استكملت مهامها ميدانياً حرصا على احترام القانون وعملاً بخطة تنظيم اليد العاملة غير اللبنانية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان وتم ذلك بمؤازرة قوى الامن الداخلي وامن الدولة وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".
وفي بيان له، لفت المكتب إلى ان "التفتيش شمل 14 منطقة اليوم وهي هي الحدث، حمانا، الاشرفية، جبيل، مكسة، قب الياس، العبّاسية، شعت، البحصاص، رأس مسقا، كفرقاهل، بشمزين، حلبا وضواحيا مدينة النبطية وزار المفتشون 68 مؤسسة ومحلاً وتم تسطير 55 ضبطاً و16 انذاراً".
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