عون عن الاعتداء الاسرائيلي: ما حصل هو بمثابة اعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا

بعبدا في 26/08/2019



أكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش أن "لبنان الذي تقدم بشكوى الى مجلس الامن ردا على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه لان ما حصل هو بمثابة اعلان حرب يتيح لنا اللجوء الى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا".

وشدد الرئيس عون على ان "الاعتداء على الضاحية الجنوبية وكذلك على منطقة ​قوسايا​ على الحدود اللبنانية السورية يخالفان الفقرة الاولى من قرار مجلس الامن الرقم 1701 وما يسري على لبنان في مندرجات هذا القرار الدولي يجب ان ينطبق على إسرائيل أيضا".

ولفت عون الى انه "سبق ان كررت ان لبنان لن يطلق أي طلقة واحدة من الحدود ما لم يكن ذلك في معرض الدفاع عن النفس، وما حصل امس يتيح لنا ممارسة هذا الحق"، مبديا خشيته من ان "تؤدي اعتداءات إسرائيل الى تدهور في الأوضاع خصوصا اذا ما تكررت ووضعت لبنان في موقع الدفاع عن سيادته اذ لا نقبل ان يهددنا احد باي طريقة علما اننا شعب يسعى الى السلام وليس الى الحرب".

واعتبر الرئيس عون ان "التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب قبل نهاية هذا الشهر باتت حاجة ملحة وضرورية للمحافظة على الاستقرار على الحدود".

