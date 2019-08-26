الحكم بالسجن لسنة واحدة على متهم بالإنتماء الى مجموعة أسامة الشهابي

دانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، الفلسطيني السوري جهاد البغدادي، بتهمة الإنتماء الى مجموعة أسامة الشهابي أمير تنظيم فتح الإسلام الإرهابي، والقيام بأعمال أمنية لصالح المجموعة الإرهابية، وانزلت به عقوبة السجن مدة سنة واحدة وألزمته بتقديم بندقية حربية.
من جهة اخرى أصدرت المحكمة العسكرية حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق السوري أحمد موسى وجردته من حقوقه المدنية، بعدما جرمته بـ"الإنتماء الى سرايا أهل الشام الإرهابي بهدف القيام بأعمال إرهابية ومحاولة قتل عسكريين عبر التخطيط لاستهداف مراكز الجيش اللبناني".
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