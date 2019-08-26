المصري: لتخفيف الأزمة الاقتصادية وما تقوم به إسرائيل لن يفيدها بشيء

لفت رئيس المكتب السياسي في ​حركة أمل​ ​الشيخ حسن المصري​ المصري إثر زيارته ​تجمع العلماء المسلمين​ لتقديم دعوة للمشاركة في مهرجان ذكرى تغييب الإمام ​موسى الصدر​ إلى انه "كانت مناسبة لتبادل وجهات النظر حول ما يدور على الساحة ال​لبنان​ية من أزمات هي في عين المعالجة من الناحية ​الاقتصاد​ية حيث ركز الجميع على الدور الايجابي المميز لدولة الرئيس الأخ ​نبيه بري​ خاصة في دعوته الأخيرة المزمع عقدها لكل من يعمل في حقل الاقتصاد في لبنان، ليترجم هذا اللقاء إلى قرارات تعمل من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية اللبنانية. وكان أيضا محط حديث المجتمعين ما يجري على الساحة اللبنانية والعربية من أحداث أمنية تقوم بها ​إسرائيل​ لتقول أنا هنا، وهذا الصراخ الليلي الإسرائيلي لن يفيدها بشيء لأن ​سوريا​ خرجت من القمقم، فما قبل ​خان شيخون​ ليس كما بعد خان شيخون".

وأكد ان "​العالم العربي​ متوجه إن للملمة الجراح المصطنعة بين بعضهم البعض وبين الأمة ​الإسلام​ية وعلى رأسها دولة الإسلام إيران".