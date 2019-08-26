معاريف: نتانياهو يستدعي غانتس لحضور إحاطة أمنية عاجلة

اشارت صحيفة "​معاريف​" العبرية، الى إن رئيس الحكومة ال​اسرائيل​ية ​بنيامين نتانياهو​ استدعى زعيم حزب "أزرق أبيض" ​بيني غانتس​ لحضور إحاطة امنية بشأن التطورات الأخيرة.

ولفتت "معاريف" الى أن المشاورات الأمنية ستجري بحضور رئيس ​مجلس الأمن​ القومي في الكيان والسكرتير العسكري.

و تسود حالة تأهب وجهوزية مرتفعة في جيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر الأمني بين اسرائيل و​حزب الله​، في اليومين الأخيرين، وفقا لتقرير نشرته ​الإذاعة الإسرائيلية​.

وكان أمين عام حزب الله، ​حسن نصر الله​، هدد في خطاب ألقاه أمس، بالرد على الغارات الإسرائيلية في ​سوريا​، التي أسفرت عن مقتل عنصرين من الحزب، وانفجار طائرة مسيرة في ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​، معقل الحزب، في ساعة متأخر من مساء أول من أمس. وقال نصر الله إن حزب الله سيستهدف جنودا إسرائيليين عند الحدود، وسيسقط طائرات إسرائيلية مسيرة لدى دخولها إلى الأجواء اللبنانية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن التخوف في جهاز الأمن الإسرائيلي هو من أن الأحداث في شمال البلاد ستكثف الأنشطة في جبهات أخرى، وقد تؤدي إلى تصعيد شامل. وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إيران وأذرعها ستبحث عن طريقة لتوجيه ضربة لإسرائيل أو أهداف إسرائيلية أخرى في العالم.