ترامب: إذا كانت الظروف جيدة فسأكون سعيدا بلقاء الرئيس الإيراني

لفت الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن "الصين تلقت ضربة قاسية في الأشهر الماضية والأمور وصلت إلى حالة من التهدئة"، مؤكداً أن "الصين ترغب في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة"، معتبراً أن "الرئيس الصيني شين جين بينغ قائد عظي ويتمتع بقدرات كبيرة وليس بمقدوره خسارة 3 ملايين وظيفة خلال فترة قليلة من الزمن".
وأكد أن "ايران هي الدولة الراعية للارهاب في العالم"، مشيراً إلى "إننا لا نريد تغيير النظام في إيران ونريد ضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا وإذا كانت الظروف جيدة فسأكون سعيدا بلقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني".
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