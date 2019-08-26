ماكرون: الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنه "ساد بعض التوتر في مستهل قمة"الدول السبع" نتيجة الكثير من الأفكار المتضاربة لكننا حرصنا على تقديم رسالة وحدة".

وفي ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ على هامش القمة، أوضح ماكرون "أننا تبادلنا الحديث بشأن ​ايران​ ونحن متفقان على دعوة ايران الى احترام التزاماتها النووية"، لافتاً الى "أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترامب والرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ بحضوري".

وأشار الى "أننا متفقون مع ترامب على ضرورة ألا تحصل إيران مطلقا على أسلحة نووية"، موضحاً "انني تحدثت إلى روحاني وأبلغته بأنه إذا التقى بترامب فيمكن التوصل إلى اتفاق"، مشدداً على أن "الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما".

وأعلن "أننا نسعى لإنهاء التصعيد في أزمة إيران وإيجاد حلول معقولة"، مشيراً الى أن "روحاني أبلغني انه منفتح على عقد لقاء مع ترامب".

ولفت الى "أننا نسعى للتوصل لاتفاق مشترك مع واشنطن بشأن الخلافات التجارية".