نتانياهو يصدر تعليماته لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة غرب رام الله

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، عن "طرحه مشروعا لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "دوليف" غرب مدينة ​رام الله​"، مشيراً إلى أنه "سوف نعمق جذورنا ونضرب أعدائنا وسنستمر في تعزيز وتطوير الاستيطان"​​​.

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