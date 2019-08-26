ميركل: مجموعة الدول السبع قامت بخطوة كبرى إلى الأمام مع طهران

أعلنت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أن "مجموعة الدول السبع قامت بخطوة كبرى إلى الأمام خلال المحادثات مع ​طهران​، على هامش قمة ​مجموعة السبع​ في جنوب غرب ​فرنسا​ الأحد"، مشيرةً إلى أن "المباحثات تمّت بالتنسيق مع ​الولايات المتحدة​، وهذا أمر مهم".

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