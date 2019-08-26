أعلنت ​وزارة الدفاع الإسبانية​ أن "مقاتلة تابعة للجيش تحطمت أثناء طلعة تدريبية وسقطت في ​المياه​ الواقعة جنوب شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أن "المقاتلة كان على متنها طيار واحد، وتمكن من القفز في المياه قبل التحطم ويتم التحري والبحث عن الطيار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الإسبانية: تحطم مقاتلة إسبانية أثناء طلعة تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.