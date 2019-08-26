ترمب ينقل عن مودي أن الوضع في كشمير "تحت السيطرة"

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بياريتس: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن لا حاجة للتوسط بين باكستان والهند حول التوتر في كشمير لأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يشعر بأنه "يسيطر" على الوضع، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة السبع الاثنين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال ترمب إنه مستعد للتوسط بين الطرفين، لكنه قال خلال لقائه مودي في قمة مجموعة السبع في بياريتس الاثنين إن "رئيس الوزراء (الهندي) يشعر حقاً بأن الوضع تحت السيطرة".

وتصاعد التوتر في كشمير بعدما ألغت حكومة مودي القومية الهندوسية الحكم الذاتي للولاية في 5 آب/أغسطس، ما أثار غضب باكستان.

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وقال ترمب إنه تحدث "طويلا" حول كشمير مع مودي الأحد.

والثلاثاء الماضي، بعد اتصال مع مودي ومع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عرض ترمب التوسط في ما وصفه بالوضع "المتفجر" في كشمير.

وقال ترمب حينها للصحافيين في البيت الأبيض "كشمير منطقة شديدة التعقيد. هناك هندوس ومسلمون ولا أعتقد أنهم يتفقون كثيراً". وتابع "سأفعل ما بوسعي للتوسط" في هذه الأزمة.