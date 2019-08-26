ترامب يقترح استخدام قنابل نووية لمواجهة الأعاصير

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اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد، الأحد، موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا.

ووفقاً لـ«سكاي نيوز»، جاءت تصريحات ترامب خلال جلسة مخصصة لاطلاعه على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل ترامب إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الأفريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة. ووفق مصدر لم يكشف عن هويته ترك الحاضرون الاجتماع، وهم يتساءلون «كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا»، ولم يحدد موقع «آكسيوس» متى جرى هذا النقاش.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها الرئيس الأميركي مثل هذا الاقتراح. ففي عام 2017 سأل ترامب مسؤولًا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة، وأشار موقع آكسيوس إلى أن ترامب لم يذكر استخدام قنابل نووية في المرة الأولى.