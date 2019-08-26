دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يقول إنه لا يريد تغيير النظام في إيران

بياريتس (فرنسا) (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه يرغب في رؤية إيران قوية وإنه لا يسعى لتغيير القيادة هناك، مضيفا أن مستوى معيشة المواطنين الإيرانيين غير مقبول.

ومضى ترامب قائلا في تصريحات للصحفيين خلال قمة لقادة مجموعة الدول السبع "أتطلع إلى إيران جيدة حقا، قوية حقا، لا نسعى إلى تغيير النظام. رأيتم كيف جرت الأمور على مدى العشرين عاما الماضية، لم تكن جيدة أبدا".

وأضاف أنه لم يتفاجأ من دعوة فرنسا لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لإجراء محادثات يوم الأحد على هامش القمة بهدف محاولة تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران.

لكنه قال إنه لم يرغب في مقابلة ظريف شخصيا وأن لقاء كهذا سابق جدا لأوانه.

وتابع قائلا "كنت أعلم أنه قادم واحترمت ذلك. نتطلع لجعل إيران ثرية من جديد، دعوهم يصبحوا أثرياء... إذا أرادوا.

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"أو بمقدورهم أن يكونوا فقراء لأقصى حد ممكن. وأقول لكم إنني لا أعتقد أن الطريقة التي يجبرون على العيش بها في إيران مقبولة".

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشدة منذ انسحب ترامب من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران في عام 2015 وعاود فرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني.

وقال ترامب "ما نريده بسيط جدا. يتعين أن تكون (دولة) غير نووية. سنتحدث عن الصواريخ الباليستية وسنتحدث عن التوقيت.

"لكن عليهم الكف عن الإرهاب. أعتقد أنهم سيتغيرون، أعتقد ذلك حقا. أظن أن لديهم فرصة".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)