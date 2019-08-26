ترامب يقترح ضرب الأعاصير بالقنابل النووية لتفاديها

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضرب الأعاصير بالقنابل النووية قبل وصولها إلى أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وتساءل ترامب خلال اجتماع كان يناقش موضوع الأعاصير - بحسب ما قاله الموقع - إن كان من الممكن أن نعطل تشكيل الأعاصير قبالة ساحل إفريقيا بإلقاء قنبلة نووية في عين الإعصار.

ونقل الموقع عن مصدر لم يكشف عنه قوله إن الحضور تركوا الاجتماع وهم يتعجبون: "ماذا نفعل مع هذا؟"، ولم يذكر موقع أكسيوس التاريخ الذي تم فيه ذلك الحديث.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها ترامب مثل هذا الاقتراح. ففي عام 2017 سأل ترامب مسؤولا رفيعا إن كان ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تقصف الأعاصير بالقنابل لمنع وصولها إلى الأرض.

ولكن ترامب لم يخص بالذكر القنابل النووية في تلك المحادثة. وقد رفض البيت الأبيض التعليق على الموضوع، غير أن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول رفيع في الإدارة قوله إن "هدف ترامب ليس سيئا".

الفكرة ليست جديدة

وليست الفكرة التي طرحها ترامب جديدة. إذ قدمها من قبل أحد العلماء لدى الحكومة الأمريكية في إدارة الرئيس دويت أيزنهاور في الخمسينيات. © Getty Images أراضي الولايات المتحدة تتعرض لعدد من الأعاصير

وما زالت الفكرة تعود إلى الظهور من جديد، وإن كان العلماء لا يوافقون على جدواها.

وخصصت (الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي) صفحة على موقعها للفكرة.

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وتقول الصفحة: "خلال موسم الأعاصير، تبرز اقتراحات باستخدام الأسلحة النووية لتدمير الإعصار".

وأضاف: "لن يقتصر الأمر (إذا فعلنا ذلك) على تنبيه الإعصار، بل إن الرياح ستنشر النشاط الإشعاعي بسرعة على الأراضي المجاورة. ولا حاجة إلى القول بالطبع إنها فكرة غير جيدة".

وتتعرض أراضي الولايات المتحدة للأعاصير بانتظام.

وفي عام 2017 ضرب إعصار (هارفي) البلاد، وقيل إنه أقوى الأعاصير التي تعرضت لها الولايات المتحدة خلال 12 عاما.

© Getty Images فكرة ضرب الأعاصير ليست جديدة

وما زال الساحل الشرقي للولايات المتحدة يتعرض منذ ذلك التاريخ لسلسلة من الأعاصير المدمرة، قتل فيها آلاف الأشخاص، وكلفت الأضرار التي خلفتها مليارات الدولارات.

"هذا الرجل يجب أن يرحل"

واستغرب أمريكيون على تويتر اقتراح ترامب، وتساءل أحد المعلقين مندهشا "ما الذي يمكن أن يحدث عن طريق الخطأ؟"

واستخدم معلقون آخرون هاشتاغ #هكذا تبدأ نهاية العالم.

وقالت كاملا هاريس، التي تسعى إلى ترشيح الحزب الديمقراطي لها، في تغريدة: "هذا الرجل يجب أن يرحل".