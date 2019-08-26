شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. عماد البحيرى خارج الشرق الإخوانية بعد "زيرو مشاهدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المذيع الإخوانى عماد البحيرى مقدم برنامج "الشارع المصرى" على قناة الشرق الإخوانية، لمغادرة القناة تحت زعم حصوله على إجازة من البرنامج، لتؤكد هذه المغادرة ما نشرته ”الخليج 365”، عن نية أيمن نور التخلى عن عدد من مذيعى القناة بسبب سلسلة الفضائح الأخيرة وتراجع نسب المشاهدة، ومن هؤلاء المذيعين الذين يستعدون لمغادرة القناة عماد البحيرى.

وخلال إعلان حصول المذيع الإخوانى عماد البحيرى على الإجازة تمهيدا لمغادرة القناة، ظهرت معالم السعادة على زميله الإخوانى الهارب أحمد عطوان، الذى سوف يقدم البرنامج بمفرده خلال الفترة الماضية، بعد تخلى القناة عن عماد البحيرى.

وبعد نشر ”الخليج 365”، خرج المذيع الهارب للحديث عن نفى هذا الخبر، وأنه مستمر فى القناة وأنه لن يغادر القناة، ليظهر علينا بالأمس، ويعلن حصوله على إجازة من البرنامج، والتى تعد بداية لمغادرته للقناة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة فاشلة يحاول بها أيمن نور التجديد، لمواجهة حالة الهجوم الكبير التى تتعرض له هذه القنوات على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى سلسلة الأخطاء المستمرة التى يقع فيها المذيعون بشكل يومى، وتراجع نسب المشاهدة ووصولها إلى صفر مشاهدات، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطبيق سياسة التخلى عن المذيعين الإخوان ومغادرة العديد من المذيعين الآخرين للقناة الإرهابية.

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يذكر أن ”الخليج 365”، قد نشر أن هناك عدد من المذيعين سيبقى عليهم أيمن نور يأتى فى مقدمتهم معتز مطر وزوجته دعاء حسن، فى حين سيتخلى عن كل من عماد البحيرى ومحمد إسماعيل، هذا إلى جانب التعاقد مع عدد من المذيعين من فضائيات أخرى، منهم اثنين يعملان بقناة الجزيرة القطرية حاليا، فى محاولة لوقف الأخطاء الفادحة والفضائح التى ارتكبها عدد من مذيعى فضائيات الإخوان.





وشهدت الفترة الماضية، قيام قناة الشرق الإخوانية بسرقة العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية المختلفة، وذلك من أجل مواجهة التراجع فى نسب المشاهدة، ولمواجهة سياسة الفشل فى المذيعين والأخطاء المتكررة وعدم جدية المحتوى المقدم فى ظل الأكاذيب والشائعات المستمرة التى تنشرها القناة.