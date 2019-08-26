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حزب الوفد يصدر قرارًا بتعيين لجنة الشباب بالجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين هيئة مكتب مؤقتة لمدة عام، للجنة الشباب العامة في محافظة الجيزة.

 

وتضمن القرار تعيين أشرف منصور السيد عبود، رئيسًا للجنة الشباب بالجيزة، وكلا من إيهاب محمد محروس، وحسام مصطفى عبد الفتاح، ويحيى جمال رياض، وأحمد سمير بيومي، ومصطفى طارق يوسف، نواب رئيس اللجنة.

 

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وشمل القرار تعيين محمد عبد النعيم علي، سكرتيرًا عامًا للجنة، وتعيين كل من عزوز يوسف عباس، ومايكل طلعت، وإسراء عاطف، وجمال سالم، وعمرو أشرف، ومحمود كمال عطية، سكرتارية مساعدين.

 

كما شمل القرار تعيين محمد أحمد صلاح أمينًا للصندوق، وكريم مجدي أمين صندوق مساعد.

 

وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

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